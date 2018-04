Aachen - „Kein Tag ohne AZ“: Autonome Zentrum feiert 25-jähriges Bestehen

Aachen.

Bloß kein Kommerz, bloß keine Subventionen, dafür aber selbstbestimmt und offen für alles, was gemeinhin als links und alternativ angesehen wird – so definiert sich das Autonome Zentrum (AZ), das am nächsten Wochenende das 25-jährige Bestehen feiert und damit beinahe schon als etablierte und vor allem traditionsreiche Kulturinstitution in der Stadt gelten kann.