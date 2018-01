Aachen - Kein Hochwasser an der Inde

Aachen. An vielen Flüssen steigen die Pegel, in den Städten bereiten sich die Menschen auf Hochwasser vor. In Kornelimünster müssen sich die Anwohner dagegen vorerst keine Sorgen machen.

An der Inde ist die Lage entspannt. Am Freitagmorgen wurde ein Pegel von 60 Zentimetern (Wasserstand im Profil) ermittelt. Das war sogar weniger als an den Tagen davor. „An der Inde ist der Pegel zurzeit fallend“, bestätigte Franz-Josef Hoffmann vom Wasserverband Eifel-Rur.

Hoffmann ist beim WVER zuständig für den Bereich Fließgewässer. Erst ab einem Wasserstand von 1,40 Meter, so Hoffmann, werde es an der Inde allmählich kritisch. „Aber auch dann tritt der Fluss noch nicht über die Ufer.