Aachen.

Hoffnungslos geht die Welt unter in der „City of Illusion“, die der polnische Künstler Marcin Owczarek mit seiner höchst aufwändigen Fotokunst geschaffen hat. „Das verlorene Paradies“ ist das Thema, dem sich Owczarek mit unzähligen Fotomontagen in großen Bildern widmet.