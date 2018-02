Aachen - Karneval im Friseursalon für den guten Zweck

Karneval im Friseursalon für den guten Zweck Von: krü

Letzte Aktualisierung: 2. Februar 2018, 12:53 Uhr

Aachen. Seit 30 Jahren bereiten Marianne Janser und ihr Team am Fettdonnerstag, 8. Februar, den Karnevalisten eine Bühne und sammeln dabei Geld für den guten Zweck. In ihrem Salon „La Testa“ an der Eupener Straße 181 findet ab 10 Uhr eine Benefiz-Karnevalsfete statt.