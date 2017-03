Aachen.

Generationen von Studenten haben hier gebüffelt, doch mit Beginn des Sommersemesters gleich nach Ostern gehen in den Hörsälen des Kármán-Auditoriums die Lichter aus: Einer der zentralen Lehr- und Veranstaltungsorte der RWTH wird in wenigen Wochen in weiten Teilen geräumt und aus der Nutzung der Hochschule herausgenommen.