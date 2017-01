Die Karlsschützen ehren beim Königsball ihre verdienten Mitglieder

Mit einem festlichen Aufmarsch eröffnete die Karlsschützengilde im Vorfeld des Karlsfestes ihren Königsball mit ihren Majestäten König Alfred Hilgers mit Königin Josefa, Ehrenkönig Alfred Defourny, Scheibenkönig Fred Lejeune und Prinzessin Elisa Benders.

Im Ballsaal des Alten Kurhauses nahm Präsident Karl-Heinz van Eisern vor rund 150 Gästen zahlreiche Ehrungen vor.

So erhielt Franz-Josef Beckers eine Auszeichnung für 40-jährige Mitgliedschaft und wurde mit der Ehrennadel des Rheinischen Schützenbundes in Silber für sein Engagement als Fahnenträger und als Referent für Brauchtum ausgezeichnet. In seiner Laudatio erwähnte Franz-Josef Rossbroich, dass auf Beckers stets Verlass bei Reparaturarbeiten am Vereinsheim oder Festen ist. Auch Robert Esch liegt das Vereinsleben am Herzen, ob Vermietung und Instandhaltung des Vereinsheims oder als Pistolenreferent – dies wurde mit der Ehrennadel des Rheinischen Schützenbundes in Gold belohnt. Zudem wurde der amtierende Landesmeister und Deutsche Meister im Kleinkaliber, Helmut Keuchen, für seine 40-jährige Vereinstreue geehrt. (bit)