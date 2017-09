Aachen.

Ungewohnte Ausblicke bieten sich derzeit den Passanten vom Theaterplatz aus. Ermöglicht haben sie die Abrissbagger, die eine Schneise in die Häuserfront am Kapuzinergraben geschlagen haben. Nun ist die Sicht frei auf die Elisabethhalle und andere Bauten an der Elisabethstraße, die bislang wohl kaum in dieser Pracht wahrgenommen wurden.