Aachen.

Der Grieche Damokles, so will es die Legende, saß an königlicher Tafel und über ihm hing ein großes Schwert, nur an einem Rosshaar befestigt. Das mythische Damoklesschwert hängt zweieinhalbtausend Jahre später als Bild bestehender Gefahr in scheinbar komfortabler Lage auch über der Stadt Aachen und ihren Bürgern. Das Rosshaar ist zum Zerreißen dünn.