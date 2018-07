Aachen - Kanadagänse machen viel Dreck am Hangeweiher

Nilgans gehört zu den invasiven Arten

Nicht nur Kanadagänse, auch Nilgänse sind in Deutschland heimisch geworden. Beide sind Neozoen, eingewanderte Tierarten. Aber im Gegensatz zur Kanadagans steht die Nilgans, die ursprünglich in Afrika zu Hause war, seit 2017 auf der EU-Liste der invasiven Arten, also der Arten, die die mit ihrer Ausbreitung Lebensräume, Arten oder Ökosysteme beeinträchtigen und so der biologischen Vielfalt schaden können.