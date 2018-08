Aachen.

Darin sind sich wirklich alle einig: So geht‘s nicht! Der anstehende Neubau der maroden Brücke über die Eisenbahnlinie an der Horbacher Straße in Richterich droht zwar den Stadtteil für die Zeit der rund eineinhalbjährigen Bauzeit zu spalten, die Bezirksvertreter und Kommunalpolitiker jeglicher Couleur bis hinein in den Landtag nach Düsseldorf hingegen eint sie in ihrem Kampf um Alternativen.