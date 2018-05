Aachen.

Zu einem Kaminbrand in einem Restaurant in der Pontstraße ist es am Samstagvormittag gekommen. Der Einsatz sei laut einem Feuerwehrsprecher mit „viel Aufwand, aber wenig Schaden“ verbunden gewesen. Die obere Pontstraße musste für den Verkehr für 90 Minuten voll gesperrt werden.