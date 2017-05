Aachen.

125 Jahre ist der Hitzerekord für den Mai in Aachen alt. Exakt 34,2 Grad zeigte das Thermometer in Aachen im Jahr 1892 an – ein Rekord, für den eigentlich frühlingshaften Mai, der noch immer ungebrochen ist. Das sagt zumindest Jens Hoffmann vom Deutschem Wetterdienst. Auch wenn der eine oder andere dem gefühlt widersprechen möchte – zwar war es heiß am ersten Tag der Woche, die Temperaturen kletterten in Aachen allerdings nicht über 31 Grad.