Richterich.

Kaiserwürde bei Kaiserwetter: Das ist am Wochenende Andreas Schulz bei den St.-Hubertus-Schützen in Richterich gelungen. Zum dritten Mal in Folge sicherte er sich den Titel des Schützenkönigs, der ihn somit zum erst zweiten Schützenkaiser in der 201-jährigen Geschichte der Richtericher Bruderschaft macht.