Kämmerin drängt auf neue Spardiskussion für das Theater

Aachen. Fünf Jahre war halbwegs Ruhe an der Theaterfront, doch jetzt müssen sich Aachens Politiker wieder verstärkt mit der Frage befassen, wie sie die teure Spielstätte weiterhin „wuppen“ wollen. So drückte es Kämmerin Anne­kathrin Grehling jedenfalls aus, die den Kulturpolitikern am Dienstag wenig erfreuliche Zahlen vom Theater Aachen vorlegte.

Demnach ist nicht nur der jährliche Zuschussbedarf in den letzten zehn Jahren von 14,8 Millionen auf 19,8 Millionen Euro kontinuierlich gestiegen, sondern zugleich auch der Kostendeckungsrad von einst 18,0 auf nunmehr 13,1 Prozent immer weiter gesunken.

Sie wolle als Kämmerin keine Kulturpolitik betreiben, erklärte Grehling, die aber zugleich betonte, nicht so einfach alle Mehrkosten „komme was wolle“ mittragen zu wollen. Das Thema ist seit längerem virulent und auch für die Fraktionen heikel, in denen sich Theaterfreunde und Sparapostel durchaus kritisch gegenüberstehen.

Es sind in erster Linie die hohen und durch die Tariferhöhungen auch stetig steigenden Personalkosten, die das Theater zur teuersten Kultureinrichtung der Stadt machen. Doch es scheint auch lokale Besonderheiten zu geben, die eine Entwicklung befördern, die nicht nur von der Kämmerin kritisch gesehen wird. Bielefeld und Münster erwirtschafteten mit mehr als 17 Euro je Besucher bessere Umsatzerlöse als Aachen mit 12,64 Euro, stellte sie etwa im Finanzausschuss dar. Und auch der sinkende Kostendeckungsgrad wirft die Frage auf, woran das liegt. Werden die Produktionen teurer? Sind die Eintrittspreise zu niedrig? Werden viele Ermäßigungen gewährt oder womöglich auch zu viele Freikarten ausgegeben?

All dies sind Fragen, auf die die Politik derzeit noch keine Antworten hat, mit denen sie sich aber in den kommenden Monaten verstärkt befassen muss. Vor allem die Grünen drängen seit längerem auf die Einrichtung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe, um die Finanzierung des Theaters langfristig zu sichern und den Theatermachern auch Planungssicherheit zu geben. Doch so formell will es die schwarz-rote Ratsmehrheit offenbar nicht angehen, die zunächst für Mitte Juli weitere „Gespräche“ angesetzt hat.

Kulturdezernentin Susanne Schwier kündigte am Dienstag im Betriebsausschuss für das Theater an, den Sommer nutzen zu wollen, um gemeinsam mit der Theaterleitung Vorschläge zur Kostensenkung und zur Ertragsverbesserung zu erarbeiten. Ende August sollen erste Überlegungen der Öffentlichkeit vorgestellt und politisch diskutiert werden.

Höhere Eintrittspreise könnten eine Folge sein – was vermutlich umgehend neuen politischen Streit provozieren dürfte. So haben zum Beispiel die Linken die Befürchtung, dass damit das nicht so zahlungskräftige Publikum verloren gehen könnte. Das wäre fatal – zumal sich die Besucherzahlen in der laufenden Spielzeit gegenüber der Saison zuvor wieder deutlich erholt haben dürften. Bis Mitte Juli werden rund 154.000 Gäste erwartet – knapp 20.000 mehr als im besucherschwachen Vorjahr.