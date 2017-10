„Kältehelfer“ bitten um Spenden

Aachen. Die Johanniter rufen zu Sachspenden für das neue Projekt „Aachener Kältehelfer“ auf. Die Wintersammlung findet am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Oktober, 10 bis 16 Uhr, an der Regionalgeschäftsstelle der Johanniter am Rotter Bruch 32-34 statt.

Benötigt werden Decken, Schlafsäcke, Isomatten sowie wintertaugliche Kleiderspenden, außerdem Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnbürste, Zahnpasta und Lebensmittel wie Süßigkeiten, löslicher Kaffee und Teebeutel. Auch Tiernahrung ist willkommen.

Im Winter wollen sich ehrenamtliche Helfer und Helferinnen der Johanniter mit einem neuen Projekt in der Obdachlosenhilfe engagieren. Die Aachener Kältehelfer wollen jede Woche an festen Haltestellen im Stadtgebiet Menschen, die oft am Rande der Gesellschaft leben, mit dem Nötigsten versorgen und ihnen eine zuverlässige Anlaufstelle bieten.

Die wichtigste Aufgabe der Kältehelfer besteht darin, wohnungslose und bedürftige Menschen in den kalten Wintermonaten mit warmen Getränken und Mahlzeiten sowie Bekleidung, Schlafsäcken und Decken zu versorgen.

Für weitere Spendenmöglichkeiten ist das Kältehelfer-Team per E-Mail unter Telefon 0241/91838-51 und per E-Mail an kaeltehelfer.aachen@johanniter.de zu erreichen.