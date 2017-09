Aachen.

Sobald Politiklehrer Bernard Kerz in seiner Klasse 9a am Anne-Frank-Gymnasium in Laurensberg den Startschuss gibt, brechen die Schüler in großen Jubel aus, nehmen ihre Ausweise und Wahlbenachrichtigungen in die Hände und stapfen los in den benachbarten Raum. Sie alle werden nun zum ersten Mal wählen, sind dementsprechend ein wenig nervös.