Brander Karnevalisten feiern Kinderprinz, -prinzessin und den Till

Aachen.

Am letzten Wochenenden vor dem Beginn der Adventszeit stand in Brand ein närrisches Hochamt an: die Proklamation des Kinderprinzenpaares. Mit Kind und Kegel pilgerten die Karnevalsenthusiasten in die Martin-Luther-Kirche und waren Zeugen des närrischen Akts. Das Motto eines ehemaligen Bürgerprinzen „Brand hat was zu bieten!“ wird in Aachens größtem Stadtbezirk seit Jahrzehnten engagiert mit Leben gefüllt.