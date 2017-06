Weitere Informationen und Termine

„Früher war alles gut?!“ feiert am Sonntag, 11. Juni, um 18 Uhr im Mörgens, Mörgensstraße 24, Premiere. Die Premiere ist bereits fast ausverkauft.

Weitere Aufführungen gibt es am Donnerstag, 15. Juni, und am Sonntag, 25. Juni, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro. Karten gibt es an der Theaterkasse des Theaters Aachen und an der Abendkasse.

Weitere Infos auf:

www.theateraachen.de