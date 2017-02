Sieben reisen zum Landeswettbewerb nach Münster

Alle Teilnehmer des Konzerts hatten im Rahmen des Wettbewerbs erste Plätze erzielt. Diese werden vergeben beim Erreichen einer Punktzahl von mindestens 21 der maximal 25 Punkten. Teilgenommen hatten Marie Josephine Thomas, Miguel Del Amor Turchyna, Sonia Natsumi Baumann, Liana Arsengreev, Adrian Kolewa, Alessandro Kiulia, Enguun Badral, Milana Arsengreev, Theresa Hechtfischer, Sven Jordan, Luisa Vorbrüggen, Gabriel Husson, Esui Siripangno, Thomas Peters, Fabian Knieps, Lina Gerstenhauer, Peter Bürgstein (in Begleitung von Markus Bartz), Petra Hofmann und Mike Specht.

Am Landeswettbewerb können alle Teilnehmer ab der Altersgruppe II teilnehmen, die im Regionalwettbewerb mindestens 23 Punkte erzielen konnten. Gabriel Husson, Esui Jazou Siripangno, Fabian Knieps, Lina Gerstenhauer, Peter Bürgstein, Petra Hofmann und Mike Specht, die beim Preisträgerkonzert mitspielten, erreichten die erforderliche Punktzahl und werden vom 24. bis 28. März in Münster am Landeswettbewerb teilnehmen.