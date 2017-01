Aachen.

Dem alten Bechstein hat Josef Gülpers es zu verdanken, dass Pianistin Karina Sabac am Freitagabend in seinem Musikzimmer in Verlautenheide ein Privatkonzert gibt. Als die Musikerin via Facebook ein Bild von einem schicken Flügel postete, einem alten Bechstein, konnte Gülpers nicht anders und schickte ihr ebenfalls ein Bild – von seinem alten Bechstein-Flügel.