Konzertübersicht: Mockingbird spielt im Kukuk

Donnerstag, 8. Juni: John Bramwell, ab 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Singer/ Songwriter).

Freitag, 9. Juni: Fuse + First Spring, 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Pop, Punk, Rock). „From Motown to your Town“ mit Chain of Fools und Dieter Kasparis Blues Bajásch, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Motown, Blues, Soul). Ian Fisher, 20 Uhr, Raststätte, Lothringerstraße 23 (Singer/Songwriter). Die Kassierer + Support, 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Punk). „Freitags-Jazz“, 20 Uhr, Kurpark-Terrassen, Dammstraße 40 (Jazz). Corbillard, 21 Uhr, Hotel Europa, Südstraße 54 (Punkrock).

Samstag, 10. Juni: Generator, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Foo Fighters Cover). Raskolnikov + Porco Pinata, 20 Uhr, Schlüsselloch, Boxgraben 51 (Post-Punk, Coldwave, Chillwave, Electro). Renaud Marquart, 20.30 Uhr, Egmont, Pontstraße 1-3 (Akustik-Pop).

Mittwoch, 14. Juni: Montkowski, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Deutsch-Rock). Mockingbird, 20 Uhr, Kukuk, Eupener Straße 420 (Singer/Songwriter). Johnny Osbourne & Soul Stereo Sound, 22 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Reggae).