Konzertübersicht: Das Xaver-Fischer-Trio spielt

Donnerstag, 5. Januar: Standfort & Day, 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Akustisch, Pop, Folk, Rock).

Freitag, 6. Januar: The World According to Skoob (TWATS), 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (One man Rock’n’Roll-Show).

Samstag, 7. Januar: Die RockJamSession #5 feat. Limping with the Bizkit, 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Jam Session mit Limp-Bizkit-Cover-Band). Dieter Kasparis Blues Bajásch, 20 Uhr, Schlüsselloch, Boxgraben 51 (Neujahrskonzert).

Sonntag, 8. Januar: Joe Bowie & Defunkt, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Jazz). Xaver-Fischer-Trio, 20.30 Uhr, Dumont, Zollernstraße 41 (Jazz).

Montag, 9. Januar: Framecut & The Constant, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Rock). Sara Decker Group & Mary & the Poppins, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Jazz).

Mittwoch, 11. Januar: Farah Rieli Trio, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Singer / Songwriter).