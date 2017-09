Jippie-ja-yeah: Die Westernreiter kommen

Aachen. Nach CHIO und Deutscher Jugendmeisterschaft steht das nächste Reitsport-Ereignis in der Aachener Soers an. Die Q17 International DQHA Championship 2017 bietet vom 29. September bis zum 8. Oktober Westernreitsport auf höchstem Niveau.

Tickets gibt es direkt

an der Tageskasse Der Eintritt kostet für Erwachsene von Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, jeweils zehn Euro. Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Oktober, sowie am Dienstag, 3. Oktober, ebenfalls zehn Euro. Eine Dauerkarte von jeweils Freitag bis Sonntag kostet 25 Euro. Jugendliche zahlen jeweils die Hälfte. Unter der Woche (Montag, Mittwoch und Donnerstag) kostet der Eintritt für Erwachsene fünf Euro. Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Die American Quarter Horses stellen dabei ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Auf dem Programm stehen unter anderem Reiningritte, Trail-Performances oder die Rinder- und Ranchdisziplinen. Auch die Jungpferdeklassen der Futurity und Maturity werden die Besucher in die Soers ziehen. Den erfolgreichen Startern winken Geld- und Sachpreise im Wert von rund 150 000 Euro.

Ein erster Höhepunkt steht am Samstag, 30. September, auf dem Programm. Die Deutsche Quarter Horse Association (DQHA) lädt zur Q17-Celebration um 19.30 Uhr ins Dressurstadion ein. Im Rahmen dieser Abendveranstaltung sollen alle Sportler, Besucher, Sponsoren und Aussteller zusammenkommen. Verschiedene Show-Auftritte, unter anderem eine Fahnenquadrille des Showteams SR-Westerntraining unter der Leitung von Sandra Rohde, bereiten das Publikum auf zehn Tage Programm vor.

Besucher sitzen auf der Q17 erstmals nicht nur auf den Zuschauerrängen: Am ersten Wochenende gibt es die Möglichkeit, selbst auf den Rücken eines American Quarter Horses zu steigen. Bei einem „DQHA Test Ride“ bekommt jeder Interessierte die Chance, sich vom Charme der Rasse zu überzeugen. Die Testrides finden statt am Freitag, 29. September, 17 Uhr; Samstag, 30. September, 10 und 15 Uhr; Sonntag, 1. Oktober, 10 und 13 Uhr. Interessenten melden sich bitte direkt am DQHA-Stand.

Am zweiten Wochenende bekommen vor allem Züchter viel geboten. Neben der Hengstkörung am Freitag stehen am Sonntag auch die Championate der Fohlen und Stuten auf dem Programm.