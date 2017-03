Aachen.

Im Streit um die Sonntagsruhe muss man die Gewerkschaft Verdi wohl als Sieger sehen. Denn von den elf verkaufsoffenen Sonntagen, die der Handel in diesem Jahr für Aachen gefordert hat und die auch die Verwaltung zunächst für machbar hielt, bleiben nach jetzigem Stand nur noch vier übrig: zwei in der Innenstadt, einer in Burtscheid, einer in Brand.