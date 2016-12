Jetzt muss auch das Aachener Geflügel im Stall bleiben

Aachen. Das NRW-Verbraucherschutzministerium hat alle Städte und Kommunen in Nordrhein-Westfalen am Dienstag darum gebeten, eine generelle Aufstallpflicht für Geflügel anzuordnen.

Gründe dafür waren der Ausbruch der Geflügelpest in einer Putenhaltung im Kreis Soest und die Dynamik der Seuchenentwicklung in der Wildpopulation, wie das Land NRW mitteilte. Das bedeutet für alle Legehennen, Masthühner, Puten, Enten und Gänse in Aachen und der Städteregion seit Mittwoch: Ab sofort müssen sie im Stall bleiben.

In der Städteregion seien laut Sprecher Detlef Funken im Vergleich zu anderen Städten nicht sehr viele Betriebe angesiedelt; 545 sind es insgesamt. Dort leben rund 26.000 Hühner, 800 Gänse, 600 Enten und etwa 350 Puten. Die Stallpflicht für Hausgeflügel gilt für konventionelle Betriebe und Biobetriebe, aber auch für private Halter von Hausgeflügel – und auch für Zoos und Tierparks.

„Wir werden die Tiere nach Beratung mit dem Veterinäramt einstallen“, sagte Tierparkleiter Wolfram Graf-Rudolf am Mittwoch auf Anfrage. Das Land NRW teilte jedoch auch mit, dass die Kreise und kreisfreien Städte in Einzelfällen nach Paragraf 13 Absatz 3 der Geflügelpestverordnung Ausnahmegenehmigungen von der Aufstallpflicht erteilen können. Daher könnte es sein, dass beispielsweise die Pinguine, die sich derzeit in der Brutzeit befinden, erst einmal in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und somit auch für die Besucher weiterhin zu sehen sind.

Diese Region sei schließlich ein „noch nicht direkt betroffener Bereich“, so Funken weiter. Die einzigen nur sehr schwer abzusperrenden oder zu kontrollierenden Bereiche seien die großen Teiche in den Tierparks Aachen und Alsdorf. Denn dort, wo wilde Tiere leben, sei es unmöglich, Einfluss auf deren Einstallung zu nehmen. Tot aufgefundene Tiere würden umgehend untersucht.

Ein an Geflügelpest erkranktes Tier sei in der Städteregion noch nicht gefunden worden. Und Funken betont: „Für Menschen liegt zu keiner Zeit eine Bedrohung vor. Auch nicht, wenn sie Eier oder Hühnerfleisch zu sich nehmen, das ohnehin gegart wird.“ Zur Sicherheit stünde die Städteregion „mit den großen Geflügelhaltern seit Beginn dieser Maßnahmen ohnehin in engem Austausch“, sagt Funken.

Die offizielle Anordnung der Städteregion folgte am Mittwochnachmittag. Viele Informationen für Halter von Geflügel gibt es auf der Webseite der Städteregion. Darunter auch Verhaltensregeln zum Download.