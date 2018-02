Aachen - Jetzt gucken: Unser Videostream vom Aachener Rosenmontagszug

Aachen.

Dieses jecke Experiment konnte jeder live verfolgen: Erstmals hat unsere Zeitung den Aachener Rosenmontagszug als Livestream und in voller Länge digital übertragen. Das Wetter hat mitgespielt und entsprechend gut war auch die Laune der jecken Karnevalisten am Straßenrand. Wer den Zug verpasst hat, kann ihn sich hier noch einmal in kompletter Länge ansehen.