Jede Menge Wasserspaßin den Sommerferien

Aachen. In den städtischen Schwimmhallen Süd, Brand und in der Ulla-Klinger-Halle gibt es in den Sommerferien wieder Angebote für Kinder und Jugendliche.

Eine Anmeldung ist nach Angaben des städtischen Presseamts nicht erforderlich. Die jungen Leute müssen nur ihre Schwimmsachen mitbringen und das normale Entgelt für die Schwimmhalle zahlen. Mit der Ferienkarte für Kinder und Jugendliche kann man für 20 Euro einmal pro Tag in den ganzen Sommerferien in eines der Schwimmbäder der Stadt Aachen gehen. Die Ferienkarte ist erhältlich an den Kassen der Schwimmhallen. Die Angebote sind vielfältig.

Spielstunden (Toben und Spielen im Wasser mit kleinen und großen Spielgeräten): Schwimmhalle Süd donnerstags 15 bis 17 Uhr und samstags 14 bis 16 Uhr; Schwimmhalle Brand mittwochs 16 bis 18 Uhr und samstags: 14 bis 16 Uhr; Ulla-Klinger-Halle samstags: 15 bis 16 Uhr.

Flossenschwimmen: Schwimmhalle Süd samstags 11.30 bis 13 Uhr, Schwimmhalle Brand sonntags 12 bis 13 Uhr.

Ferienaktionen im Springerbecken Ulla-Klinger-Halle: bis 25. August, montags bis freitags 12.30 bis 14 Uhr im Springerbecken (nur für sichere Schwimmer), Wellenbaden und Spielen, Wasserspringen, Grundkenntnisse Tauchen mit Schnorchel und Flossen.

Ferienaktionen in der Schwimmhalle Brand: bis 25. August montags bis freitags 14 bis 16 Uhr, täglich wechselnde Spiele im großen Becken und im Lehrschwimmbecken wie Tauchparcours, Wasserball, Sprungspaß vom Ein-Meter-Brett oder Minitischtennis.

Ferienaktionen in der Schwimmhalle Süd: 24. Juli bis 25. August, wechselnde Angebote unter Leitung der Schwimmmeister; „Wonneproppenstunde“ im Lehrschwimmbecken, montags und mittwochs von 11 bis 12 Uhr; „In hohem Bogen“ im tiefen Teil des Sportbeckens, dienstags und freitags von 11 bis 12 Uhr; „Wasserball“ im tiefen Teil des Sportbeckens, montags und mittwochs von 15 bis 16 Uhr; „Mattenlaufen“ im tiefen oder flachen Teil des Sportbeckens, dienstags und freitags von 15 bis 16 Uhr.