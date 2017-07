Aachen. Plötzlich wurde es ganz dunkel – und zwar nicht nur wie hier in Kornelimünster, sondern über ganz Aachen: Doch trotz des heftigen Gewitters, das am Donnerstagnachmittag die Region heimsuchte, meldeten Polizei und Feuerwehr zumindest für das Stadtgebiet keine größeren Einsätze.

In der Eifel seien einige wenige Bäume umgestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Auf einem Campingplatz in Rurberg am Rursee sei dabei ein Auto beschädigt, aber niemand verletzt worden, berichtete die Polizei. Außerdem sei in Stolberg der Tunnel an der Europastraße kurzzeitig vollgelaufen. In Aachen selbst aber blieb es ruhig.