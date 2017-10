Dienstag geht‘s über den Heißbergfriedhof

Bauhistoriker Holger A. Dux ist beinahe überall in Aachen aktiv. Am Dienstag, 10. Oktober, führt er beispielsweise für die Burtscheider Gesellschaft für Geschichte und Gegenwert Interessierte über den historischen Friedhof von Burtscheid.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts war der alte Friedhof bei der Kirche St. Michael vollkommen belegt, so dass sich die Gemeinde dazu verpflichtet fühlte, einen neuen Begräbnisplatz außerhalb des Wohngebietes, an dem Weg nach Lichtenbusch, anlegen zu lassen.

Noch heute erinnern die Grabdenkmäler an bedeutende Familien wie die Klausener, Erckens, von Halfern, Kirdorf und Pastor. Für die gefallenen Soldaten der Kriege im 19. Jahrhundert hatte man imposante Denkmäler ausführen lassen.

Neben den Erklärungen zur Stilgeschichte der Gräber aus verschiedenen Epochen gibt es viele Informationen aus dem Leben einiger hier beigesetzter Burtscheider Bürger.

Treffpunkt zu der rund 90-minütigen Führung ist um 16 Uhr der Haupteingang des Heißbergfriedhofs. Gäste sind herzlich willkommen und beteiligen sich mit fünf Euro pro Person an den Kosten.