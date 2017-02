Haaren.

Als die Bambini-Garde ihren Einsatz hatte, füllte sich die Bühne in der Haarbachtalhalle in Windeseile mit Kindern. „Da kann man mal sehen, wie viele Kinder es in Haaren gibt“, staunte selbst Bezirksbürgermeister Ferdinand Corsten beim Bezirkskarneval Haaren. Rund 300 Jecke feierten hier ausgelassen Karneval.