Aachen - Jecke Ausstellung zeigt die Orden sämtlicher Aachener Vereine

Aachen.

In Zusammenarbeit mit dem Festausschuss Aachener Karneval (AAK) zeigt die Aachener Bank zum 40. Mal eine Ordensausstellung. Die aktuellen närrischen Auszeichnungen der Aachener Vereine, insbesondere die Jubiläumsorden werden in Vitrinen in der Schalterhalle präsentiert.