Aachen - Jazz-Verein Aachen lädt zu Musik auf in den Kurpark-Terrassen ein

Aachen.

Was kommt dabei heraus, wenn man den Namen der klassischen Duke-Ellington-Komposition „Shoute'em Aunt Tillie“ ein wenig nachlässig ausspricht? Ganz einfach: „Schautermann Tillie“. Und die Schautermann-Tillie-Jazzband tritt am Sonntag, 13. Mai, in den Kurpark-Terrassen auf.