Jahresbericht: Aachen bringt es 2016 auf elf „heiße Tage“

Aachen. Das Jahr 2016 war in Aachen erneut wärmer als im langjährigen Mittel. Das Geographische Institut der RWTH, erwartet für 2016 eine mittlere Jahrestemperatur von 10,9 Grad Celsius – errechnet aus Daten an der Klimamessstation der Hochschule auf der Hörn.

Das zu Ende gehende Jahr war zwar nicht so warm wie 2011, 2014 und 2015, es ist aber das sechste Jahr in Folge mit einer Temperatur über dem Normalwert. In den letzten 20 Jahren lagen überhaupt nur drei Jahre unter diesem Normalwert“, so Dr. Gunnar Ketzler vom Lehr- und Forschungsgebiet Physische Geographie und Klimatologie. Die Jahresmitteltemperatur, erwartet der Wissenschaftler, werde um 1,3 Grad höher liegen als das Mittel der Jahre 1901 bis 2000 und um 1,2 Grad hoher als das Mittel der aktuellen Klimanormalperiode 1961 bis 1990.

Nur die Monate März und November waren mit 4,8 Grad Celsius und Grad Celsius um 0,6 Grad bzw. 0,2 Grad kälter als der Durchschnitt der jeweiligen Monate für die Jahre 1961 bis 1990. Alle anderen Monate waren wärmer als normal. Speziell der September fiel nach Angaben der Geographen mit einem Monatsmittel von 17,9 Grad Celsius um auffällige 3,5 Grad wärmer aus als normal.

Auffällig war 2016 erneut eine große Zahl von „heißen Tagen“. An elf Tagen erreichte das Thermometer in Aachen 30 Grad oder mehr. Normal sind drei bis vier „heiße Tage“. Die Zahl der Frosttage mit Temperaturen unter null Grad lag kurz vor Jahresende bereits bei 43. Normal sind für Aachen elf frostige Tage pro Jahr

Beim Niederschlag liegt Aachen mit 821 Millimetern fast genau im Durchschnitt, der in den Jahren 1961 bis 1990 von der Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes ermittelt wurde. Februar (110 Millimeter) und Juni (154 Millimeter) waren allerdings erheblich nasser als normal, stellen die Wissenschaftler fest. Übers Jahr gesehen gab es in der ersten Jahreshälfte einen deutlichen Überschuss an Niederschlägen, in der zweiten Jahreshälfte dagegen ein deutliches Minus.

Bilanz der Wetterforscher: Möglicherweise ist 2016 ein typisches Jahr des „frühen Klimawandels“, mit insgesamt erhöhten Temperaturen. Selbst die erste Jahreshälfte, die als eher frisch und dunkel wahrgenommen wurde, war im Mittel wärmer als normal.

Einen solchen „warmgemäßigt-feuchten, ozeanischen Witterungstyp“ findet man nach Angaben der Fachleute in dieser Form sonst den äußersten Westrändern des europäischen Kontinents, in Irland oder Nordwestspanien.