Aachen.

Neben spektakulären Landschaften aus aller Welt zeigt die Jahresausstellung des Fotoclubs 2000 auch in diesem Jahr wieder viele Aachener Motive. Insgesamt 116 Fotos werden derzeit im Finanzamt an der Krefelder Straße ausgestellt und bieten in gewohnter Manier ein breites Spektrum an Motiven.