Aachen.

Wer im Universitätsklinikum der RWTH Aachen einen Patienten besuchen möchte, wendet sich meist erst einmal an einen der Mitarbeiter am Empfang. Selbst dann, wenn man die Zimmernummer weiß. Zu unübersichtlich ist für Patienten und Besucher das riesige Gebäude mit all seinen Etagen, Fluren und Aufzügen.