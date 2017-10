Aachen.

Mit so viel Zuspruch hatte Michael Grein vom Eilendorfer Quartiersmanagement gar nicht gerechnet. Gleich am ersten Tag des Projekts „Eilendorf kocht“ fanden sich in der „Offenen Tür Eilendorf“ rund 60 Gäste ein. Tajik Mirazizullah aus Afghanistan und seine Familie kochten gemeinsam mit den Besuchern afghanische Gerichte.