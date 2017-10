Initiative der Johanniter für Obdachlose: Bald rücken die„Kältehelfer“ aus Letzte Aktualisierung: 30. Oktober 2017, 08:45 Uhr

Aachen. Der Auftakt war schon mal ein voller Erfolg. Mehr als 250 Menschen haben am Wochenende das neue Projekt „Aachener Kältehelfer“ der Johanniter mit einer Spende unterstützt. „Die Aktion ist super angelaufen“, erklärte Tim Hermanski von den Johannitern am Montag auf Anfrage. Die Initiative soll möglichst viele Obdachlose in den Wintermonaten mit dem Nötigsten versorgen und vor Kälte schützen.