Aachen - Informationen von A wie ADHS bis Z wie Zwangsstörung am Selbsthilfe-Truck

Aachen. Eine psychische oder körperliche Erkrankung kann das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellen. In den meisten Fällen hilft zuerst eine ärztliche oder therapeutische Behandlung, aber die professionelle Unterstützung ist in der Regel zeitlich begrenzt. Unbegrenzt ist dagegen die Unterstützung, die Betroffene in einer Selbsthilfegruppe erfahren können.

30 Gruppen stellen sich am Holzgraben vor Der Selbsthilfe-Truck hält am Samstag, 30. Juni, von 11 bis 14 Uhr am Holzgraben in Aachen. Die Moderatorin Cornelia Benninghoven wird durch das Programm führen, das aus Talkrunden, Vorführungen, Interviews und Musik besteht. Hinzu kommen Infostände, an denen sich 30 Selbsthilfegruppen aus der Region vorstellen. Weitere Informationen zum Thema Selbsthilfe in der Städteregion Aachen gibt es im Internet. www.akis-aachen.de www.staedteregion-aachen.de/gesundheit

Obwohl immer mehr Menschen einer Selbsthilfegruppe angehören (rund vier Prozent der Bevölkerung oder 3,5 Millionen Menschen in Deutschland), schreckt die gesellschaftliche Tabuisierung einiger Krankheiten Betroffene noch immer davon ab, Kontakt zu Selbsthilfegruppen aufzunehmen.

Für alle, die bisher nicht den Mut oder die Möglichkeit hatten, Hilfe zu suchen, hält am Samstag, 30. Juni, der Selbsthilfe-Truck in Aachen. Er ist ein Projekt von verschiedenen Selbsthilfestellen des Landes NRW, das von Krankenkassenverbänden gefördert wird.

Das Bühnen- und Begleitprogramm wird von der Aachener Kontakt- und Informationsstelle (Akis) und dem Selbsthilfebüro der Städteregion Aachen gestaltet. „Wir möchten Betroffene und Angehörige dazu motivieren, selbst aktiv zu werden und sich ihren Probleme zu stellen“, sagt die Leiterin der Akis, Pia van Buggenum-Sonnen.

Insgesamt rund 240 Selbsthilfegruppen gibt es in Aachen und der Städteregion. Viele von ihnen werden sich am Samstag an Informationsständen vorstellen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Darunter sind die Junge Selbsthilfe, die Osteoporosegruppe, die Suchtselbsthilfe und die Selbsthilfegruppe für seltene Erkrankungen.

Verständnis und Kompetenz

So unterschiedlich auch der Fokus der Gruppen ist, zwei Merkmale haben sie gemeinsam: Zum einen treffen Menschen dort auf Gleichgesinnte, mit denen sie sich austauschen können und die Verständnis für die Probleme haben. Zum anderen bündeln die Gruppen aber auch Kompetenzen in ihrem Bereich. Schließlich leben einige Mitglieder der Gruppen schon lange mit bestimmten Krankheiten oder in besonderen familiären Situationen und können ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen Betroffenen teilen.

Besonders hilfreich sei dies bei seltenen Erkrankungen, wo es den Betroffenen darum geht, möglichst viele Informationen über die Krankheit zu erhalten, sagt Astrid Thiel vom Selbsthilfebüro der Städteregion Aachen. „Bei Selbsthilfegruppen, die sich mit psychischen Erkrankungen oder Sucht befassen, geht es besonders um die Frage, wie Betroffene lernen können, mit der Erkrankung umgehen und neuen Lebensmut zu schöpfen“, fügt sie hinzu.

Viele Gruppen leisten dabei nicht nur Hilfe für Betroffene. „Auch Angehörige helfen sich gegenseitig bei psychischen Belastungen, beispielsweise wenn Familienmitglieder unter Alzheimer oder Depressionen leiden“, sagt Helma Höllermann, von der Akis.