Musik-Comedy und jede Menge Metal

Donnerstag, 19. Januar: Burnside Yard + The Constant, 19 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (doppelte Roverpremiere: Progressive, Classic Rock bis Songwriter, Rock, Pop). Strings and More, 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Irish Folk).

Freitag, 20. Januar: Vanden Plas, 19.30 Uhr, Kurpark-Terrassen, Dammstraße 40 (Progressive Metal). David Friedrich, 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Performance-Poet). UP – Urban Project, 20 Uhr, Uwe Klein Uwe Klein – Qutoqi Bar Pontstraße 168 (Gitarre und Bass). Holiday Hookers, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Cover). Liza Kos lädt ein, 20 Uhr, Kurpark-Terrassen, Dammstraße 40 (Musik-Comedy).

Samstag, 21. Januar: My Memoir, 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Metal). Dallahan, 19.30 Uhr, Citykirche St. Nikolaus, An der Nikolauskirche (Irish/Scottish Folk mit Balkaneinflüssen). T9, 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Hip-Hop, Rap). Sally And The Dodgers, 20 Uhr, Schlüsselloch, Boxgraben 51 (Rock Cover).

Sonntag, 22. Januar: Jay Jays Border Jazzman, 11 Uhr, Kurpark-Terrasse, Dammstraße 40 (Jazz).

Montag, 23. Januar: Heinz im Sinn & The Geteiltdurchs, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Musik Kabarett).

Mittwoch, 25. Januar: Jahm!, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Indie).