Aachen.

Letzter Verkaufstag ist bereits in einer Woche. Die C&A-Filiale im Aachener Hirsch-Center macht zu. Wie eine Sprecherin der Unternehmenszentrale am Freitag auf Anfrage bestätigte, schließt der Standort Elsassstraße mit Auslaufen des Mietvertrags am nächsten Samstag, 20. Januar.