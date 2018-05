Aachen.

Wenn’s gut läuft, könnte es schon 2021 den ersten Aufschlag der Ladies in Black in der neuen Aachener PTSV-Halle geben. Mit diesem optimistischen Blick in die Zukunft trat der Vorsitzende des Post-Telekom-Sportvereins (PTSV), Frank Schidlowski, am Donnerstag vor die Presse, um über den geplanten Bau einer bundesligatauglichen Volleyballhalle und die Weiterentwicklung des „Sportpark ­Soers“ zu sprechen.