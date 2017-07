In der Nizzaallee müssen bis zu 20 Rotdorn-Bäume gefällt werden Letzte Aktualisierung: 7. Juli 2017, 09:29 Uhr

Aachen. Am vergangenen Dienstag ist in der Nizzaallee ein Rotdorn-Baum umgestürzt und hat ein parkendes Auto beschädigt. Der Baum war nach Mitteilung des städtischen Presseamts bereits abgestorben und sollte spätestens im Herbst ohnehin gegen einen neuen, gesunden Baum ausgetauscht werden, ebenso wie eine Reihe weiterer toter oder absterbender Rotdorn-Bäume in der Straße. Dies wird nun vorgezogen.