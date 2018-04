Das Programm der Seligsprechung mit Liveübertragung auf dem Katschhof

Zur Seligsprechung Clara Feys wird die neugestaltete Kind-Jesu-Kapelle mit dem Verehrungsort für die Ordensgründerin in der Jakob­straße eröffnet. Sie wird an beiden Tagen der Seligsprechung, Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, für die Öffentlichkeit geöffnet sein.

Das feierliche Pontifikalamt zur Seligsprechung beginnt im Dom am Samstag, 5. Mai, um 10 Uhr. Im Oktogon und der Chorhalle finden allerdings nur geladene Gäste Platz. Im Hochmünster stehen rund 150 Plätze zur freien Verfügung. Der Gottesdienst wird aber vom Domradio auf eine Großbildleinwand auf dem Katschhof live übertragen. Auch dort wird es neben reservierten eine Anzahl an frei zur Verfügung stehenden Plätzen geben.

Von 12.30 bis 17.30 Uhr gibt es ein Begegnungsfest auf dem Münsterplatz mit Bühnenprogramm. Von 14 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit zur Verehrung der Reliquien der Seligen Clara Fey im Dom, bevor der Tag um 18 Uhr mit einer Vesper mit Bischof Helmut Dieser im Dom endet.

Am Sonntag, 6. Mai, geht es um 10 Uhr mit einem Pontifikalamt mit Bischof Dieser im Dom weiter. Daran schließt sich ab 11.30 Uhr die Prozession und Überführung der Reliquien von Clara Fey vom Dom in die Kind-Jesu-Kapelle an.