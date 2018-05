Aachen - In der Ferienzeit herrscht eine bedenkliche Blutknappheit

Aachen. Je besser das Wetter wird, je mehr Feier- und Ferientage es in einem Monat gibt, desto schwieriger werden die Zeiten im Aachener Uniklinikum. Der Mai – mit seinen vielen Feiertagen – ist für die einen Segen, für die anderen Fluch. Denn anstatt Blut zu spenden, zieht es viele Menschen eher an den Hangeweiher.

Spenden sind auch an Außenstandorten möglich Der Blutspendedienst in der Uniklinik Aachen hat montags von 12.30 bis 19.30 Uhr, dienstags von 11.30 bis 19 Uhr, mittwochs von 12.30 bis 19.30 Uhr, donnerstags von 12.30 bis 19.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Inzwischen ist der Blutspendedienst allerdings auch regelmäßig an einigen Außenstandorten anzutreffen. Darunter sind das Luisenhospital, das Marienhospital, die Couvenhalle der RWTH, die Mensa Academica, das Rhein-Maas-Klinikum, das Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg, das St.-Marien-Hospital Birkesdorf, das St.-Augustinus-Krankenhaus Düren und MedAix Training in Simmerath. Die Parkgebühren werden sowohl auf den Parkplätzen der Uniklinik RWTH Aachen als auch den Außenstandorten für Blutspender erstattet. Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren (Erstspender bis 60 Jahre), der mindestens 50 Kilogramm wiegt, Blut spenden. Mehr Infos gibt es unter Telefon 0241/8080000. Mehr Infos auf www.ukaachen.de/blutspende.

Verständlich. Doch Dr. Gabriele Hutschenreuter, Leiterin der Transfusionsmedizin am Uniklinikum Aachen, sagt: „Krankenhäuser haben keine Ferienzeit. Auch bei schönem Wetter darf man das Leid der Patienten nicht vergessen.“

Hutschenreuter möchte damit auf die angespannte Situation im Bereich der Blutversorgung aufmerksam machen. „Wir brauchen alles“, sagt sie, und meint damit alle Blutgruppen. Aus diesem Grund hat das Uniklinikum bereits auf mehreren Wegen versucht, potenzielle Spender zu erreichen. Es gab Veröffentlichungen und Hinweise in den Sozialen Netzwerken und auch an die „Nachrichten“ hat sich der Blutspendedienst mit einigen Meldungen gewandt. „Unser Ziel ist es, eine kontinuierliche Grundversorgung des Hauses zu erreichen“, sagt Hutschenreuter. Doch es gebe immer wieder Phasen, in denen der Bestand besorgniserregend sinkt.

So auch im Mai. Mal abgesehen von der eingeschränkten Spendebereitschaft an warmen Tagen, gab es auch viele größere Eingriffe. „Wir hatten zuletzt einige große Transplantationen, viele schwere Unfälle – da wird schon einiges benötigt.“ Der Bestand schrumpft einerseits, wird andererseits jedoch nicht entsprechend aufgefüllt.

Hilfe der Aachener benötigt

„Seit einigen Jahren müssen wir uns ganzjährig um die Blutspende bemühen“, so Hutschenreuter. Das sei früher einmal anders gewesen. Doch der demografische Wandel habe auch die Bluttransfusionsmedizin erreicht. „Es gibt immer weniger junge Spende, dafür jedoch mehr ältere Patienten, die Blut benötigen“, sagt die Fachärztin. Und das werde laut ihrer Einschätzung auch in den kommenden Jahren nicht besser.

Wenn das Uniklinikum nicht genügend Blut von Aachenern für Aachener erhält, muss welches zugekauft werden. Doch das sei gar nicht so einfach. Schließlich herrsche nicht nur in Aachen Blutknappheit. „Wir sind unendlich stark auf die Hilfe der Aachener angewiesen“, so Hutschenreuter.

Daher macht sie noch einmal auf die Außenstandorte aufmerksam, wo auch gespendet werden kann. „Wir wollen es den Menschen so einfach und angenehm wie möglich machen.“ Denn das schlimmste Szenario, das es geben könnte, wäre, „dass eine Operation verschoben werden muss“, sagt Hutschenreuter. So weit sei es noch nie gekommen. Doch je mehr Konserven den Bestand verlassen und je weniger hinterher kommen, desto größer werden die Sorgen.