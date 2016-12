In der Citykirche wird der Opfer von Berlin gedacht

Aachen. Der schreckliche Anschlag vom Montag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin hat auch viele Aachener tief erschüttert.

Als ein Zeichen der Anteilnahme sowie als Signal gegen Hass und Gewalt halten die im Aachener „Dialog der Religionen“ verbundenen Religionsgemeinschaften am Freitag, 23. Dezember, 20 Uhr, in der Citykirche St. Nikolaus, Großkölnstraße, eine Gedenkveranstaltung und ein multireligiöses Gebet für die betroffenen Menschen in Berlin.

„Da der Anschlag auch der Verbreitung von Angst und Schrecken dient und unsere Gesellschaft in ihren Werten erschüttern will, müssen wir dem Geschlossenheit, Solidarität und Liebe entgegensetzen“, schreibt der „Dialog der Religionen“ in seiner Einladung. Alle Aachener sind eingeladen, am Freitag in der Citykirche gemeinsam mit den Religionsgemeinschaften den Menschen in Berlin im Gebet und Gedenken beizustehen.