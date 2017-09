Aachen.

Es bleibt weiterhin eng in Aachen. Die Stadt stellte am Montag gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Wohn- und Liegenschaftsausschusses, Bürgermeister Norbert Plum, und der Verwaltung den Immobilienbericht für das Jahr 2016 vor. In Aachen müssen die Verantwortlichen einen Eiertanz hinlegen, weil die Bevölkerungszahlen nach wie vor steigen, wie der zuständige Beigeordnete für Soziales und Wohnen, Prof. Manfred Sicking, vortrug.