Im Sommer strickend Kontakte knüpfen mit Woolconnection

Aachen. Kontakte knüpfen mit Wolle: Das will die Bleiberger Fabrik und hat deshalb mit einem bunten Wollkorb nun Menschen in den Ferberpark eingeladen, um gemeinsam zu stricken und ins Gespräch zu kommen. Woolconnection heißt das sozialkünstlerischen Projekt.

Sibylle Keupen, Leiterin der Bleiberger Fabrik und Mitinitiatorin des Projektes, zeigte sich begeistert von der Idee: „Hier kommen Jung und Alt mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten ganz unkompliziert zusammen und lernen sich spielerisch kennen und das hat selbst bei Regen funktioniert.“

In den Aachener Parks und bei Festen soll in diesem Sommer ein bunter Wollkorb Menschen einladen, ohne viele Worte hineinzugreifen, aktiv zu werden und in Kommunikation zu treten. Das nächste Mal beim Multikultifest im Kennedypark am kommenden Sonntag, 9. Juli.