Aachen.

Die Europabewegung „Pulse of Europe“ (PoE) schaltet vom Sprint auf den Marathonmodus um. Der engmaschige Wochenrhythmus der Veranstaltungen sei auf Dauer nicht durchzuhalten, gab das örtliche Organisationsteam am Freitag bekannt, das gleichwohl an den erprobten Aktionsformen festhalten will.