Aachen.

Am Montag hatte Hans-Jörg Kesselhut Hühnerfrikassee, Kartoffeln und Salat auf der Speisekarte, Nudeln mit Soße und Salat sowie Pommes Rot-Weiß. Bis zu 500 Essen am Tag reicht Kesselhut im Schulzentrum Laurensberg über die Theke. Die Mensa am Hander Weg dürfte mit die älteste Schulmensa in Aachen sein. Und 25 Jahre schon steht Kesselhut hier als Koch und Caterer am Herd.