Aachen.

Auf grüner Wiese im Schatten der Bäume Köfte essen und Ayran trinken – das könnte in diesem Sommer am Kennedypark Alltag werden. Den Weg dahin haben die Politiker im Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss jetzt in nichtöffentlicher Sitzung frei gemacht. Sie haben die Verwaltung beauftragt, mit interessierten Gastronomen Pachtverträge für die Nutzung der öffentlichen Parkfläche abzuschließen.